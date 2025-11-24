Dolar
42.41
Euro
48.92
Altın
4,124.97
ETH/USDT
2,978.20
BTC/USDT
88,822.00
BIST 100
10,888.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Şi'nin daveti üzerine nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.

Hakan Çopur  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
ABD Başkanı Trump, nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı

Washington

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile az önce çok verimli bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna-Rusya, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi birçok konuyu ele aldık. Çin'le ilişkilerimiz son derece güçlü." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üç hafta önce Güney Kore'de Şi ile yaptıkları görüşmeye atıf yapan Trump, "Artık büyük resme odaklanabiliriz. Bu kapsamda, Devlet Başkanı Şi beni nisan ayında Pekin'e davet etti, ben de bu daveti kabul ettim ve karşılığında ilerleyen aylarda ABD'ye devlet ziyareti için misafirim olmasını teklif ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Şi ile yakın iletişim halinde olma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee görüşmesine ilişkin paylaşım
Yalova'da kritik seviyeye düşen Gökçe Barajı için eylem planı devreye alındı
TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitti
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin açıklama
Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Pentagon, askerleri "Trump'a itaatsizliğe çağıran" Demokrat Senatör aleyhinde soruşturma başlattı

Pentagon, askerleri "Trump'a itaatsizliğe çağıran" Demokrat Senatör aleyhinde soruşturma başlattı

ABD Başkanı Trump, nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı

ABD'de iki genç, Haiti'de bir adayı işgal etme ve kadınları "seks kölesi" yapmayı planlamakla suçlandı

Gazzelilerin öldürüldüğü yardım merkezlerini kuran vakıf GHF, faaliyetlerini durdurdu

Gazzelilerin öldürüldüğü yardım merkezlerini kuran vakıf GHF, faaliyetlerini durdurdu
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü

Çin'de bir şirketin ürettiği insansı robot yürüyüş rekoru kırdı

Çin'de bir şirketin ürettiği insansı robot yürüyüş rekoru kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet