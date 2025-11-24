Dolar
42.42
Euro
48.93
Altın
4,099.12
ETH/USDT
2,944.00
BTC/USDT
88,471.00
BIST 100
10,888.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitti

TBMM Başkanlığınca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan oluşturulan heyetin alınan karar doğrultusunda bugün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiği belirtildi.

Seval Ocak  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitti

TBMM

TBMM Başkanlığınca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan oluşturulan heyetin alınan karar doğrultusunda bugün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiği belirtilerek, "Görüşme neticesinde, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır." açıklamasında bulunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025'ten bugüne kadar 18 kez toplandığı ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Komisyonun son toplantısının 21 Kasım 2025'te yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan 18'inci toplantısında İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitti
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin açıklama
Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı
Bursa'da 23 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'a ziyaret

Benzer haberler

TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitti

TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitti

Geçiş sürecinde yeni gelişmeler

TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci ve Cumhuriyet tarihinden bir örnek: 1239 sayılı Kanun

Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci ve Cumhuriyet tarihinden bir örnek: 1239 sayılı Kanun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet