Teknoloji

Çin'de bir şirketin ürettiği insansı robot yürüyüş rekoru kırdı

Çinli bir şirketin geliştirdiği insansı robot, 106,2 kilometre kesintisiz yol katederek insansı makine yürüyüş rekorunu kırdı.

Emre Aytekin  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Çin'de bir şirketin ürettiği insansı robot yürüyüş rekoru kırdı

Pekin

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Şanghay merkezli robotik firması AgiBot tarafından geliştirilen "AgiBot A2" model robot, 10 Kasım'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinden başladığı yolculuğu 13 Kasım'da tamamladı.

Robotun 106,2 kilometrelik kesintisiz yürüyüşü, "insansı bir makinenin yürüdüğü en uzun mesafe" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness'ten yapılan açıklamada, robotun yürüyüş sırasında farklı yüzeyleri katettiği ve trafik kurallarına ve düzenlemelerine uyduğu belirtildi.

Çin, insansı robotları, yapay zeka ile birlikte geleceği şekillendirecek en önemli teknolojilerden biri olarak görüyor.

Bu yıl mayıs ayında başkent Pekin'de dünyada ilk kez robotlar ve insanların yan yana yarıştığı bir yarı maraton düzenlenmişti.

İnsansı robotların çeşitli spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları da ağustosta Pekin'de yapılmıştı.

