Dolar
42.43
Euro
48.95
Altın
4,096.80
ETH/USDT
2,853.90
BTC/USDT
87,244.00
BIST 100
10,888.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Union SG Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve futbolcu Adem Zorgane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi RAMS Park’ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'yi resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Lee'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lee'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Lee'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Lee, merdivenlerde Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Lee ikili görüşmeye geçti

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Lee, heyetler arası görüşmenin ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Erdoğan ve Lee resmi yemeğe iştirak edecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee, heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Lee, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da 23 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'a ziyaret
Miss Universe 2025’i Meksikalı Bosch’un kazanması, "şeffaflık" tartışmalarına yol açtı
Kızılay Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığından Öğretmenler Günü ziyareti
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Gazzeli Meryem, iki yıldır göremediği annesine Türkiye'de kavuştu

Gazzeli Meryem, iki yıldır göremediği annesine Türkiye'de kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında diplomasi trafiği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet