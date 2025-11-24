Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin tebrik paylaşımı

Emine Erdoğan, Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin, "Bu önemli adım, sıfır atık hareketine küresel ölçekte yön veren Türkiye'nin, çevre bilincindeki kararlılığının dünyada karşılık bulduğunun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Alper Şaşmaz  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin tebrik paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin gelecek yıl COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının, Türkiye ve tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimiz için gurur vesilesi olan bu önemli adım, sıfır atık hareketine küresel ölçekte yön veren Türkiye'nin, çevre bilincindeki kararlılığının dünyada karşılık bulduğunun bir göstergesidir. 196 ülkenin aynı masaya oturacağı tarihi zirvenin, iklim krizinin yükünü en fazla taşıyan ülkelere, güçlü bir rehberlik ve dayanışma sunulması için dönüm noktası olacağına inanıyorum. COP31'in daha adil, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya adına kararlı, etkili ve somut neticelere vesile olmasını diliyorum."

Emine Erdoğan, sürece katkı veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

