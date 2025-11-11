Dolar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan, Yeşil Vatan Seferberliği, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme irademizin en somut göstergelerinden biridir." dedi.

Zafer Fatih Beyaz  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan, ortak sevdamız Türkiye için attığımız en güçlü adımlardan biri olan Yeşil Vatan Seferberliği, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve vizyoner bir gelecek inşa etme irademizin en somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayan Duran, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün, geleceğe nefes olmak için toprağa dokunma, doğayı koruma ve yeşilin gücünü yeniden hatırlama için kıymetli bir vesiledir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan, ortak sevdamız Türkiye için attığımız en güçlü adımlardan biri olan Yeşil Vatan Seferberliği, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve vizyoner bir gelecek inşa etme irademizin en somut göstergelerinden biridir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bizler de bu anlamlı seferberlik kapsamında kadim şehrimiz Çanakkale'de Hatıra Ormanı oluşturulması için başvuruda bulunarak hem tarihin aziz hatırasına vefa gösteriyor hem de geleceğe nefes oluyoruz. Biliyoruz ki, Yeşil Vatanı korumak ve doğanın kalbine dokunmak amacıyla atılan her adım, yarınlara bırakacağımız en değerli miraslardan biri olacaktır."

