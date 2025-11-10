Dolar
42.23
Euro
48.85
Altın
4,085.30
ETH/USDT
3,606.00
BTC/USDT
106,245.00
BIST 100
10,847.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 13 Kasım 2025'te Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Kocaeli'de karaya oturan gemideki yükün tahliyesine başlandı
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak
Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'yi ziyaret edecek

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Günü kutlamaları için Azerbaycan'a gidecek

İletişim Başkanı Duran, Türkiye Basın Federasyonu heyetini kabul etti

İletişim Başkanı Duran: Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz

İletişim Başkanı Duran: Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Ekrandaki bir mesaj, sahadaki bir silah kadar güçlü ve tehlikeli olabilir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Ekrandaki bir mesaj, sahadaki bir silah kadar güçlü ve tehlikeli olabilir
İletişim Başkanı Duran: Türkiye'miz sahip olduğu güçle küresel yeniden kurulum aşamasının önemli aktörlerinden biridir

İletişim Başkanı Duran: Türkiye'miz sahip olduğu güçle küresel yeniden kurulum aşamasının önemli aktörlerinden biridir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet