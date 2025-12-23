Dolar
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın, "Adil bir Uluslararası Düzenin İnşasında Türkiye- Güney Kore İş Birliği" başlıklı makalesi, Güney Kore'nin önde gelen medya kuruluşlarından Aju Kyungie'de Korece ve İngilizce yayımlandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı

Ankara

Makalede, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği, mevcut uluslararası düzenin çözülme sürecine girdiği ve normatif değerlerin aşındığı bir dönemde, uluslararası sistemin çok katmanlı bir belirsizlik ortamına sürüklendiği vurgulandı.

Artan jeopolitik rekabet, teknolojik dönüşümün doğurduğu asimetrik riskler ile enerji ve gıda güvenliği alanındaki sorunların, küresel yönetişim krizini derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Duran, bu tablo karşısında daha adil, insanı merkeze alan ve güçlü temsile dayanan yeni bir uluslararası yönetişim anlayışına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" vizyonu doğrultusunda bu sürecin kilit aktörü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin küresel barış, refah ve istikrarın tesisine katkı sunmak amacıyla hem bölgesel hem de küresel ölçekte aktif bir diplomasi yürüttüğüne işaret edilen makalede, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok taraflı platformlarda arabuluculuk girişimlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Ukrayna-Rusya Savaşı, Güney Filipinler barış süreci ve Gazze'de kalıcı ateşkes çabaları, Türkiye'nin bu alandaki katkılarına örnek olarak gösterildi.

Makalede, Türkiye'nin barış ve insani diplomasi anlayışının, Asya-Pasifik bölgesinde küresel rolü artan Güney Kore'nin diyalog temelli dış politika yaklaşımıyla örtüştüğü vurgulandı.

"Kan kardeşliği"

İki ülke arasındaki ilişkilerin, Kore Savaşı'na dayanan "kan kardeşliği" temelinde şekillendiği ifade edildi.

Türkiye ile Güney Kore arasında 1957'de tesis edilen diplomatik ilişkilerin 2012'de stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiği hatırlatılan makalede, enerji, savunma sanayisi, yapay zeka ve inovasyon gibi alanlarda işbirliği potansiyeline vurgu yapıldı.

İletişim Başkanlığının da Seul'de düzenlediği çeşitli forum ve programlarla iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi.

Duran, Türkiye ile Güney Kore arasındaki kardeşlik bağlarının, daha adil, istikrarlı ve müreffeh bir uluslararası düzenin inşası hedefi doğrultusunda ortak girişimlerle güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı

