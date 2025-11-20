Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yegane dileğim, çocukların gülüşleri hiç eksilmesin, umutları hiçbir engelle gölgelenmesin." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Emine Erdoğan'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yegane dileğim, çocukların gülüşleri hiç eksilmesin, umutları hiçbir engelle gölgelenmesin." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, değişmeyen tek gerçek çocuk hakları, insan haklarıdır. Evrenseldir ve koşula bağlanamaz. Her çocuk, korunmaya, fırsat eşitliğine ve güvenle büyüyebileceği bir hayata layıktır. Onların haklarını savunmak, insanlığın ortak vicdanını savunmaktır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yegane dileğim, çocukların gülüşleri hiç eksilmesin, umutları hiçbir engelle gölgelenmesin."

Emine Erdoğan'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım
