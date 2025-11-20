Emine Erdoğan'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yegane dileğim, çocukların gülüşleri hiç eksilmesin, umutları hiçbir engelle gölgelenmesin." ifadesini kullandı.
Ankara
Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dünyanın neresinde olursa olsun, değişmeyen tek gerçek çocuk hakları, insan haklarıdır. Evrenseldir ve koşula bağlanamaz. Her çocuk, korunmaya, fırsat eşitliğine ve güvenle büyüyebileceği bir hayata layıktır. Onların haklarını savunmak, insanlığın ortak vicdanını savunmaktır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yegane dileğim, çocukların gülüşleri hiç eksilmesin, umutları hiçbir engelle gölgelenmesin."