Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,834.50
BTC/USDT
86,555.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sivas’ta “Spor Tesisleri Temel Atma Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda önceki 2 yılda kaydedilen düşüş, bu yılın 10 ayında da devam etti.

Emre Aytekin  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Ekim 2025 döneminde 621,9 milyar yuan (yaklaşık 87,5 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azaldı. Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 161,9 milyar yuan (22,7 milyar dolar), hizmetler sektörüne 445,8 milyar yuan (62,7 milyar dolar) oldu.

Açıklamada, yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair bilgi verilmezken, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımlar arttı.

Buna göre, yatırımlar, e-ticaret sektöründe yüzde 173,1, tıbbi donanım ve makine imalatında yüzde 41,7, uzay havacılık donanımları imalatında yüzde 40,6 arttı.

Bakanlık açıklamasında, yabancı yatırımların azaldığı ülke ve bölgelere dair istatistikler yer almazken, ülke bazında Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımların yüzde 48,7, İngiltere'den yüzde 17,1 ve İsviçre'den yüzde 13,2 arttığı belirtildi.

Ülkede, 10 ayda yabancı yatırımla 53 bin 782 şirket kurulurken, yeni kurulan yabancı şirketlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttı.

Yabancı doğrudan yatırımlarda düşüş sürüyor

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti.

Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti.

Batı ülkelerinin, Çin ile ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yönelimi ve bunun tedarik zincirlerinde yol açtığı süregelen değişimlere ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminin ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek Oturumu'na katıldı
Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü
Muğla ve Antalya'da kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Çin'de konut piyasasındaki sıkıntılar derinleşmeye devam ediyor

Yapay zeka ve veri merkezleri küresel enerji talebinin yeni belirleyicisi olma yolunda ilerliyor

ABD Kongresi raporu: Çin deniz altı kablolarını kesmeyi hedefleyen yeni kapasiteler geliştiriyor

ABD Kongresi raporu: Çin deniz altı kablolarını kesmeyi hedefleyen yeni kapasiteler geliştiriyor
Çin Başbakanı Li, Afrika ülkesi Zambiya'yı ziyaret ediyor

Çin Başbakanı Li, Afrika ülkesi Zambiya'yı ziyaret ediyor
Çin, Hollanda hükümetinin Nexperia'ya el koyma tedbirini askıya almasından memnun

Çin, Hollanda hükümetinin Nexperia'ya el koyma tedbirini askıya almasından memnun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet