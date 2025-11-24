Dolar
Dünya

İsrail ordusunun 7 Ekim soruşturması Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanını karşı karşıya getirdi

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Zamir'in atadığı eski askerlerden oluşan heyetin 7 Ekim soruşturmasına ilişkin sunduğu raporun yeniden ele alınması talimatını verdi.

Burak Dağ  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
İsrail ordusunun 7 Ekim soruşturması Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanını karşı karşıya getirdi

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in dün bazı komutanları 7 Ekim saldırısında başarısız oldukları için görevden almasının ardından ordunun 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasını inceleyen bağımsız heyetin kararlarının gözden geçirilmesi talimatını verdi.

İsrail Savunma Bakanlığından Katz adına yapılan açıklamada, Zamir'in atadığı eski askerlerden oluşan bağımsız heyetin 7 Ekim soruşturması üzerine sunduğu raporu tekrar ele alması için Savunma Kurulu Denetçisi Tuğgeneral Yair Volansky'nin görevlendirildiği belirtildi.

Katz, Tuğgeneral Volansky'nin sunacağı yeni rapora kadar İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı da aldı.

Volansky'nin, emekli Tümgeneral Sami Turgeman ve diğer eski üst düzey subaylardan oluşan bağımsız heyet tarafından hazırlanan raporu "kapsamlı bir şekilde inceleyeceğini" bildiren açıklamada, gerektiği takdirde Zamir'in atadığı bağımsız heyetin değinmediği konularda ek soruşturma başlatılması veya derinlemesine soruşturma kararı alabileceği kaydedildi.

Ek soruşturma açılması beklenen konular arasında İsrail'in "Eriha Duvarı" kod adını verdiği ve Hamas tarafından hazırlandığı ileri sürülen Hamas'ın 7 Ekim sabahı düzenlediği kapsamlı saldırıyı madde madde özetlediği bildirilen 40 sayfalık belgenin de olduğu aktarıldı.

Volansky'nin raporunu 30 gün içinde sunacağını bildiren açıklamada, Katz, "Böylece 7 Ekim olayları ışığında, yetki alanımdaki üst düzey ordu atamaları konusunda hızlıca pozisyonumu belirleyebileceğim." dedi.

Öte yandan Bakan Katz, ABD'ye askeri ataşe atanması konusunun "bu meseleyle hiçbir ilgisi olmadığını" savundu.

Katz, askeri sekreteri Tuğgeneral Guy Markizeno'yu ABD'ye askeri ataşe olarak atamak istiyor, ancak Zamir bu atamaya karşı çıkıyor.

Zamir, 7 Ekim soruşturması kapsamında bazı komutanları görevden almıştı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda başarısızlık gösterdikleri gerekçesiyle bazı komutanları istifa etmiş olmalarına rağmen görevden almıştı.

Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası verilmesi kararı almıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin ilk soruşturma eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öncülüğünde yürütülüyordu. Zamir ise Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından yürütülen soruşturmanın incelenmesi için dışarıdan bir heyet atamıştı.

