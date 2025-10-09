Dolar
41.72
Euro
48.38
Altın
3,953.51
ETH/USDT
4,308.60
BTC/USDT
120,306.00
BIST 100
10,726.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa’da "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli ve Kıbrıs temalı yapımların tanıtım programında konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir’de “7. Dijital Ceo Liderler Zirvesi”nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Trump, Gazze'de ateşkes konusunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sürecindeki büyük katkısına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." dedi.

Hakan Çopur  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Trump, Gazze'de ateşkes konusunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının Orta Doğu barışı için tarihi olduğunu kaydeden Trump, bu anlaşmayla bölgeye barışın geleceğine inandığını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başta Türkiye, Katar ve Mısır olmak üzere sürece ciddi katkı veren ülkelere ayrı ayrı teşekkür eden Trump, "Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu inanılmaz sonuca ulaşmamıza yardım ettikleri ve yanımızda oldukları için büyük minnettarlığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." diye konuştu.

Gazze'de "savaşı" sona erdirdiklerini savunan ve geniş ölçekte barışın önünün açıldığına dikkati çeken Trump, "Bence bu barış kalıcı olacak, umarım sonsuza kadar sürer." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, resmi anlaşma imzalamak üzere Mısır'a gideceğini ve esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliği Kafkasya'ya katkılar sağlamaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı

Benzer haberler

Trump, Gazze'de ateşkes konusunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Trump, Gazze'de ateşkes konusunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Putin, Gazze'deki ateşkes planının hayata geçirilmesini umduklarını bildirdi

Hamas: İsrail her zamanki gibi anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalışıyor

Filistinli yetkili Bergusi: "İsrail, Filistin halkının direnişi sayesinde hedeflerini gerçekleştiremedi"

Filistinli yetkili Bergusi: "İsrail, Filistin halkının direnişi sayesinde hedeflerini gerçekleştiremedi"
İsrail'in öldürdüğü 18 binden fazla Filistinli çocuk Oslo'da isimleri tek tek okunarak anıldı

İsrail'in öldürdüğü 18 binden fazla Filistinli çocuk Oslo'da isimleri tek tek okunarak anıldı
Gazze halkı bölgenin yeniden imar edilmesini ve evlerine dönmeyi istiyor

Gazze halkı bölgenin yeniden imar edilmesini ve evlerine dönmeyi istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet