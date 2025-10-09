TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bu konuda etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bunun için anlaşmanın tarafı olan, başta ABD olmak üzere bu konuda etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz." dedi.
Tokat
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tokat Sivil Toplum Buluşması Programı"nda yaptığı konuşmada, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bunun için anlaşmanın tarafı olan, başta ABD olmak üzere bu konuda etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili de, "Burada milletimizin, vatanımızın birliğini, dirliğini bozacak hiçbir sonuç çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır." dedi.
