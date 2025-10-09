Dolar
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bu konuda etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bunun için anlaşmanın tarafı olan, başta ABD olmak üzere bu konuda etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz." dedi.

Ali Kemal Akan  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Tokat

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tokat Sivil Toplum Buluşması Programı"nda yaptığı konuşmada, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bunun için anlaşmanın tarafı olan, başta ABD olmak üzere bu konuda etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili de, "Burada milletimizin, vatanımızın birliğini, dirliğini bozacak hiçbir sonuç çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
