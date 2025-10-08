Dolar
41.70
Euro
48.52
Altın
4,041.73
ETH/USDT
4,512.10
BTC/USDT
123,491.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Mustafa Kemal Bektaş  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş - AA

Zonguldak

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağışın dinmesini bekledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi
Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma projesidir
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Bakan Fidan: DEAŞ ile mücadele kisvesi ile bölücü bir gündem takip eden SDG'nin bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor

Benzer haberler

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tenis tutkunu kaymakam, sporcu kişiliğiyle gençlere rol model oluyor

Trakya'da sağanak etkili oluyor

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı
Dünya 3.'sü 55 yaşındaki veteran güreşçi, gözünü altın madalyaya dikti

Dünya 3.'sü 55 yaşındaki veteran güreşçi, gözünü altın madalyaya dikti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet