Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Zonguldak
İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 8, 2025
• Yollarda su birikintileri oluştu
• Bazı iş yerlerini su bastıhttps://t.co/wmsitv9ajp pic.twitter.com/D7eOvj0p0V
Aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağışın dinmesini bekledi.
Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.
