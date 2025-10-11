Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,827.50
BTC/USDT
112,098.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Dilhan Türker Yıldız  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusu batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Batı Akdeniz'in doğusunda (Antalya Körfezi) ise rüzgarın, yarın, ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Güney Kore'de veri merkezindeki yangın ulusal güvenliği tehlikeye attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemede bulundu
Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler kırağı tuttu
Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi

Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet