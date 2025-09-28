Ege, Marmara ve Batı Karadeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Ege bölgesinin bir bölümü, Marmara bölgesinin güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Aydın çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Marmara'nın güney ve doğusunda sağanağın Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve İstanbul'un Anadolu yakası ile kuzey kesimlerinde yarın öğle saatlerine kadar yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.
Batı Karadeniz'de ise sağanağın bölge genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Bu bölgelerde yaşayanlara; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.