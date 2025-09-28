Dolar
Gündem

Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekip  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir'de de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4 büyüklüğünde ikinci deprem

Simav'da saat 13.12'de de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 10,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bakan Yerlikaya: Ekipler saha taramalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD'ın NSosyal hesabından Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kütahya Valisi Musa Işın da AA muhabirine, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Kendilerine intikal eden can ve mal kaybının olmadığını dile getiren Işın, "Hepimize geçmiş olsun. Araştırmalarımız, sahada çalışmalarımız devam ediyor. Önceden de aynı bölgede yakın zamanda 4,6 büyüklüğünde ve ona bağlı epeyce artçı deprem meydana geldi. Yine aynı bölgede meydana geldi. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok şu ana kadar." ifadesini kullandı.

NTV'ye telefonla bağlanan Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu anlattı.

Bölgede tarama yapıldığını vurgulayan Aktulun, "Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "geçmiş olsun" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kurumlarımız, AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarını ivedilikle başlatmışlardır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."


