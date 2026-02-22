Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
619,8 kilometre derinlikte meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
