Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,942.10
BTC/USDT
67,415.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dilara Karataş  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

619,8 kilometre derinlikte meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki ​​​​​​​depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Çiftçi, jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi
Mardin'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraca kaydedildi
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde okurlarla buluştu
Siber suçlarla mücadele operasyonları sonucu 324 şüpheli yakalandı
AJet'in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Bosna Hersek'te 4,4 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'te 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da depremlerde yıkılan 125 camiden 57'si yeniden yapılarak ibadete açıldı

Malatya'da depremlerde yıkılan 125 camiden 57'si yeniden yapılarak ibadete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet