Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet diledi.

Koray Taşdemir  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."


