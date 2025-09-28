Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı yayınladı.
Erdoğan, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."
