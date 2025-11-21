Dolar
Politika

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin imzaladığı 3 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammet Tarhan  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul

Resmi Gazete'de, 5 Ekim 2023'te Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü"nün onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin 30 Ekim 2024 Tarihli ve 1/2024 Sayılı Kararının 31 Ekim 2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması" hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, İstanbul'da 21 Haziran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşma" da yer aldı.

Öte yandan, Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

"Lusaka'da 28 Temmuz 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Hayvancılık Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı: 11 Eylül 2025.

Lusaka'da 28 Temmuz 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü: 11 Eylül 2025.

Lusaka'da 28 Temmuz 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması: 11 Eylül 2025.

Aşkabat'ta 27 Kasım 2021'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı: 7 Temmuz 2025.

İstanbul'da 14 Mayıs 2024'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşması: 28 Nisan 2025.

Antalya'da 3 Mart 2024'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol: 14 Nisan 2025.

Bakü'de 18 Ağustos 2022'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi Kapsamındaki Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma: 18 Ağustos 2024."

