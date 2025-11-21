Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareket edecek
Ekonomi

Şekerde 2026-2027 dönemi kotaları belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2026-2027 pazarlama yılı için kotalar belirlendi, A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu.

Doğukan Gürel  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Şekerde 2026-2027 dönemi kotaları belirlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2026-2027 pazarlama yılı ülke toplam A kotası, 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi. Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 3,5'i olacak şekilde 99 bin 304 ton olarak belirlendi.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile NBŞ'de kota miktarları da kararda yer aldı.

