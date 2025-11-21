Dolar
42.44
Euro
49.06
Altın
4,045.11
ETH/USDT
2,735.00
BTC/USDT
84,150.00
BIST 100
10,885.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da “İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni”nde konuşuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

Zafer Fatih Beyaz  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta ilaçlamadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi
Anne ve kızının evlerinin önünde elektrik akımına kapılmasıyla ilgili 9 sanığa dava
Yargıtay, hatalı sollama sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezasını onadı
Balıklı Rum Hastanesinde SGK'yi 112 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 6 zanlı yakalandı
Türkiye ekimde 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı
Bakan Göktaş: Ailesi güçlü olan milletler, en zorlu dönemlerden güçlenerek çıkar

Bakan Göktaş: Ailesi güçlü olan milletler, en zorlu dönemlerden güçlenerek çıkar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet