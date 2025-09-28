Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, üye ülkelerin katılımıyla Letonya'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.
Ankara
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, NATO Askeri Komite Toplantısı'nın, 26-28 Eylül'de üye ülkelerin katılımıyla Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlendiği belirtildi.
Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun da katıldığı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.