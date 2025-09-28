Dolar
Gündem

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, üye ülkelerin katılımıyla Letonya'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.

Sefa Bilgitekin  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı

Ankara

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, NATO Askeri Komite Toplantısı'nın, 26-28 Eylül'de üye ülkelerin katılımıyla Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlendiği belirtildi.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun da katıldığı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

