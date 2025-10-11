Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı
Hava sıcaklığının 28 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, denize giren ve güneşlenenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.
Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde hareketliliğe neden oldu.
Yabancı turistler ve kent sakinleri, plajlardan denize girdi, kumsalda güneşlendi, bazıları da palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.
Çocuklar, Varyant bölgesinden kayalıklardan denize atlayarak, Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Bazı turistler, su sporları istasyonlarından jet ski, yelkenli ve deniz paraşütü yaptı. Varyant Seyir Terası'nda da yoğunluk gözlendi.
Güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Kaleiçi'ni gezdi, Yat Limanı'ndan tekne turlarına katıldı.