Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,847.50
BTC/USDT
112,445.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı

Hava sıcaklığının 28 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, denize giren ve güneşlenenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ayşe Yıldız  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde hareketliliğe neden oldu.

Yabancı turistler ve kent sakinleri, plajlardan denize girdi, kumsalda güneşlendi, bazıları da palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Çocuklar, Varyant bölgesinden kayalıklardan denize atlayarak, Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Bazı turistler, su sporları istasyonlarından jet ski, yelkenli ve deniz paraşütü yaptı. Varyant Seyir Terası'nda da yoğunluk gözlendi.

Güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Kaleiçi'ni gezdi, Yat Limanı'ndan tekne turlarına katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor Futbol Kulübü ve Rize Çay İlkokulunu ziyaret etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı

Benzer haberler

Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı

Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı

Antalya'nın tescilli "Manavgat Altın Susamı" uluslararası marka yolunda

Antalya'da göçükte zarar gören evlerinden tahliye edilen aileler bekleyişini sürdürüyor

Zeytinde köklü geçmişe sahip Antalya'da coğrafi işaretli ürünler yaygınlaştırılıyor

Zeytinde köklü geçmişe sahip Antalya'da coğrafi işaretli ürünler yaygınlaştırılıyor
Yeşilay, bağımlılıktan kurtardığı kişilerin hayatına yeni kapı da aralıyor

Yeşilay, bağımlılıktan kurtardığı kişilerin hayatına yeni kapı da aralıyor
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Antalya'ya döndü

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Antalya'ya döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet