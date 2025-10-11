Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,847.50
BTC/USDT
112,445.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Antalya'nın tescilli "Manavgat Altın Susamı" uluslararası marka yolunda

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Manavgat Altın Susamı" olarak tescillenen susamın, gastronomi turizmine kazandırılması ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Ayşe Yıldız  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Antalya'nın tescilli "Manavgat Altın Susamı" uluslararası marka yolunda

Antalya

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Adalya Otel ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, "altın susamlı somon şiş", "susamlı karides pane", "altına bürünmüş karyağdı", "sonbahar ışıltısı çorbası", "ballı susam rüyası", "altın ceketli piliç", "köklerden gelen", "somon fileto ızgara", "Torosların kuzu sırrı" ve "kabak puf" lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, programda, ürünlerin değerini belirlemek amacıyla tespit etme, tanıtma, kullanma, standardını belirleme ve tanımlama gibi süreçler yürüttüklerini belirtti.

Antalya'nın özel bir coğrafyada yer aldığını vurgulayan Şahin, "Coğrafi işaretli ürünlerin Antalya'da hak ettiği potansiyeli bulması konusunda yaklaşık altı aydır yoğun gayret sarf ediyoruz ve bu süreçte önemli mesafeler kaydettik. Bu eşsiz ürünlerin uluslararası alanda marka olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültürel öğelerin unutulmasına müsaade edilmeyeceğini anlatan Şahin, Antalya'nın yılda 25 milyondan fazla misafiri ağırladığını, Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olduğunu ve ülkenin ürünlerini vitrinde sergilediklerini kaydetti.

Şahin, büyük bir medeniyetin ve köklü geleneğin çocukları olarak, kültürel değerlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Programa, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Altın Susam" üreticileri ve turizm temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor Futbol Kulübü ve Rize Çay İlkokulunu ziyaret etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı

Benzer haberler

Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı

Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı

Antalya'nın tescilli "Manavgat Altın Susamı" uluslararası marka yolunda

Antalya'da göçükte zarar gören evlerinden tahliye edilen aileler bekleyişini sürdürüyor

Zeytinde köklü geçmişe sahip Antalya'da coğrafi işaretli ürünler yaygınlaştırılıyor

Zeytinde köklü geçmişe sahip Antalya'da coğrafi işaretli ürünler yaygınlaştırılıyor
Yeşilay, bağımlılıktan kurtardığı kişilerin hayatına yeni kapı da aralıyor

Yeşilay, bağımlılıktan kurtardığı kişilerin hayatına yeni kapı da aralıyor
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Antalya'ya döndü

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Antalya'ya döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet