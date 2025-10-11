Antalya'da göçükte zarar gören evlerinden tahliye edilen aileler bekleyişini sürdürüyor
Antalya'nın Serik ilçesinde bir inşaat kazısı sırasında meydana gelen göçükte zarar gören evlerinden tahliye edilen aileler, bekleyişini sürdürüyor.
Antalya
Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak’ta bir inşaat firmasına ait temel kazma çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu evleri zarar gören iki aile, kayma riski bulunan evlerine giremiyor.
İki aile, göçük riskine karşı evlerinin bahçesinde bekliyor.
Dün akşam Serik'te inşaat kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte zemininde çatlaklar oluşan 2 katlı ev tahliye edilmiş, evin bulunduğu alana ve göçüğün meydana geldiği inşaat sahasına şerit çekilerek güvenlik bölge çemberine alınmıştı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.