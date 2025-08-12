Dolar
40.72
Euro
47.33
Altın
3,345.48
ETH/USDT
4,195.40
BTC/USDT
118,281.00
BIST 100
11,038.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor, Papara Park'ta karşılaştı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.

Bozhan Memiş  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı

İstanbul

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, taraftarının önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Avrupa'da maçlara çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.

Haftanın açılış mücadelesinde ise son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.

TÜMOSAN Konyaspor liderlik koltuğunda

Galatasaray gibi deplasmanda kazanan diğer iki ekip de rakiplerini 3 farkla geçti. Göztepe, Çaykur Rizespor'u Rize'de 3-0'lık skorla mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor da İstanbul'da ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.

Konyaspor, aldığı bu galibiyette ilk haftayı lider tamamladı.

Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni, Hesap.com Antalyaspor da taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Ligde oynanan 6 maçta da beraberlik çıkmadı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3

Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1

Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-3

ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-4

Trabzonspor-Kocaelispor: 1-0

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ertelendi

Kayserispor-Beşiktaş: Ertelendi

Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ertelendi

Puan durumu

Ligde 1. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.TÜMOSAN KONYASPOR

1

1

0

0

4

1

3

3

2.GALATASARAY

1

1

0

0

3

0

3

3

3.GÖZTEPE

1

1

0

0

3

0

3

3

4.HESAP.COM ANTALYASPOR

1

1

0

0

2

1

1

3

5.SAMSUNSPOR

1

1

0

0

2

1

1

3

6.TRABZONSPOR

1

1

0

0

1

0

1

3

7.BEŞİKTAŞ

0

0

0

0

0

0

0

0

8.CORENDON ALANYASPOR

0

0

0

0

0

0

0

0

9.FATİH KARAGÜMRÜK

0

0

0

0

0

0

0

0

10.FENERBAHÇE

0

0

0

0

0

0

0

0

11.KAYSERİSPOR

0

0

0

0

0

0

0

0

12.RAMS BAŞAKŞEHİR

0

0

0

0

0

0

0

0

13.GENÇLERBİRLİĞİ

1

0

0

1

1

2

-1

0

14.KASIMPAŞA

1

0

0

1

1

2

-1

0

15.KOCAELİSPOR

1

0

0

1

0

1

-1

0

16.İKAS EYÜPSPOR

1

0

0

1

1

4

-3

0

17.ÇAYKUR RİZESPOR

1

0

0

1

0

3

-3

0

18.GAZİANTEP FK

1

0

0

1

0

3

-3

0

2. hafta

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

15 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kacaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı

Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u yendi

Fenerbahçe teknik direktör Mourinho: Şu anki tek hedefimiz yarınki maç

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "plana" sadık kalacak

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "plana" sadık kalacak
Fenerbahçe, Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 5 kupa kazandı

Fenerbahçe, Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 5 kupa kazandı
Fenerbahçe'nin Avrupa'da "kalesi" Kadıköy

Fenerbahçe'nin Avrupa'da "kalesi" Kadıköy
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet