Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında zorlansa da 3 puana uzandı

İstanbul
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.
4. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane, pasını Lemina'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Gabonlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.
11. dakikada Sanchez'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol kanadından penaltı noktasına çevirdiği topa Sane, bekletmeden vuruşunu yaptı. Gençlerbirliği savunmasından dönen topa Yusuf Demir dokunmaya çalıştı. Kaleci Velho, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Aynı dakikada kalesini terk eden Günay'ın hatalı pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Niang bekletmeden vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, bu şuta penaltı noktası üzerinde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.
22. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde topa dokunan Niang ağları havalandırdı.
41. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Gençlerbirliği'nden Zuzek'in uzaklaştırmak istediği topa sol çaprazda Icardi'nin dar açıdan yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
51. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Göktan Gürpüz, meşin yuvarlağı Tongya'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay topu kurtardı.
55. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol kanadında topla buluşan Kazımcan Karataş, bekletmeden meşin yuvarlağı ön direğe doğru çıkardı. Bu noktada bulunan Icardi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
57. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin pasıyla savunmada büyük bir boşluk yakalayan Icardi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza yayından vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1
60. dakikada Thalisson ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Abdülkerim Bardakcı'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kazımcan Karataş'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde topu kontrol eden İlkay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
72. dakikada İlkay'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin şutunda top yandan auta çıktı.
Aynı dakikada Sane'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Velho gole izin vermedi.
77. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Samed Onur'un sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Metehan Mimaroğlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2
90+4. dakikada Sallai kırmızı kart gördü. Rakip ceza sahasında Zuzek'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izledikten sonra Sallai'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Galatasaray, müsabakayı 3-2 kazandı.
İki maç sonra kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de 2 maçlık kazanamama hasretini sonlandırdı.
Ligde son galibiyetini 10. haftada sahasında Göztepe karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalıp, Kocaelispor'a 1-0 yenildi. Söz konusu 2 mücadelede de gol sevinci yaşayamayan Galatasaray, Gençlerbirliği maçıyla hem gol atamama hem de kazanamama serisini bitirdi.
Derbiye lider gidecek
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbiye lider çıkacak.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, zorlanmasına rağmen 3 puan alarak koltuğunu korumayı garantiledi. Rakibi Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile maçını bekleyecek Galatasaray'ın 1 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak derbiye lider gitmesi kesinleşti.
Sahasındaki son 33 maçı kaybetmedi
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 33 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.
Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son 8 maçı kazandı
Galatasaray, kırmızı-siyahlı takımla sahasında yaptığı son 8 maçtan da 3 puan çıkardı.
Başkent temsilcisine karşı iç sahadaki son yenilgisini 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçın tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 28 gol atan Galatasaray, rakibinin 8 golüne engel olamadı.
Icardi 7 gole ulaştı
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Bu sezon ligdeki 13. maçına çıkan Icardi, 55. dakikada şık bir gole imza atarak takımı adına 1-1 beraberliği sağladı.
Barış Alper, 12 maç sonra gol sevinci yaşadı
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, 12 resmi maçın ardından fileleri havalandırdı.
Sezona iyi başlayan ve Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3 gol atan Barış Alper, sonrasında büyük bir sessizliğe büründü. Ligde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta fileleri havalandıramayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Gençlerbirliği müsabakasıyla gol hasretini sonlandırdı.
İç sahadaki son Trabzonspor müsabakasında taraftarın ıslıkla tepki gösterdiği Barış Alper, bu kez alkışla oyundan çıktı.
İlkay golle döndü
Uzun bir sakatlık sürecinden dönen İlkay Gündoğan, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı formasını son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'deki RAMS Başakşehir mücadelesinde terleten İlkay, 35 gün sonra ilk kez Gençlerbirliği karşılaşmasında süre aldı. Mücadelenin 66. dakikasında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, skoru 3-1'e getirdi.
Daha önce 4. haftadaki Beşiktaş derbisinde fileleri havalandıran İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla attığı gol sayısını 2'ye çıkardı.
Ligde 20 maç sonra 2 gol yedi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20 maç aradan sonra kalesinde 2 gol birden gördü.
Son olarak kalesinde 2 golü geçen sezonun 29. haftasında 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisinde gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 müsabakada 22 gol atıp, sadece 2 gol yedi.
Bu sezon ise Gençlerbirliği'ne kadar 12 maça çıkan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü. Söz konusu golleri 6 farklı maçta yiyen sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilk kez rakibinin 2 golüne engel olamadı.
Barış Alper ve Icardi direği geçemedi
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin kafa vuruşlarında top direğe takıldı.
Maçın 4. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin soldan Kazımcan Karataş ile kullandığı taç atışında altıpastaki Barış Alper'in kafayla vurduğu top direkten döndü. İkinci pozisyon ise 43. dakikada yaşandı. Bu kez soldan Barış Alper'in ortasında Icardi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yine direğe çarparak oyun alanına geldi.
Bu pozisyonlarla bu sezon Galatasaray'ın direkten dönen top sayısı 10'a yükseldi.
Lemina ve Singo sakatlandı
Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile Fildişi Sahilli sağ beki Wilfried Singo, sakatlanarak oyundan çıktı.
Müsabakanın 14. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan Lemina, oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcu, 16. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.
Mücadelenin 40. dakikasında sakatlanan Singo'nun yerine ise 40. dakikada sakatlıktan önce değişiklik için kenara gelen Mauro Icardi girdi.
Sallai, Fenerbahçe derbisinde yok
Galatasaray'da kırmızı kart gören Roland Sallai, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yapılacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Mücadelenin 90+4. dakikasında Gençlerbirliği ceza sahasında Roland Sallai ile Zan Zuzek arasında yaşanan ikili mücadelede hakem Ozan Ergün devam kararı verdi. Pozisyonun sonlanmasının ardından Video Yardımcı Hakem Bülent Birincioğlu'nun uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen Ergün, Sallai'yi ciddi faulden dolayı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.
Günay'ın hatasında Abdülkerim gole izin vermedi
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç'in yaptığı büyük hatada kaptan Abdülkerim Bardakcı golü önledi.
Davinson Sanchez'in geri pasında altıpas içinde topla buluşan Günay, rakibinin baskısı üzerine topu ceza sahası dışındaki takım arkadaşına aktarmak istedi. Yay gerisinde boşta kalan meşin yuvarlağı alan Mbaye Niang, bekletmeden topu boş kaleye göndermek istedi.
Penaltı noktası üzerinde iyi yer tutan Abdülkerim, topun ağlara gitmesini önleyerek skoru 0-0'da tuttu.
Okan Buruk'tan erken müdahale
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ilk yarısında biri mecburiyetten 2 değişiklik yaptı.
Mücadeledeki ilk değişikliğini 16. dakikada Lemina'nın sakatlanmasıyla yapan Buruk, ikinci değişikliğini ise taktiksel olarak gerçekleştirdi. Buruk, 1-0 geride olan takımının oyunu rakip yarı alana yıkarak baskı kurmasıyla 40. dakikada sakatlanan Wilfried Singo'nun çıkmasının ardından hücuma dönük hamle yaptı ve Mauro Icardi'yi oyuna aldı.
Maç sonu "üçlü"sü Icardi'den
Galatasaray'da klasikleşen maç sonu "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi yaptırdı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarın isteği üzerine galibiyet "üçlü"sünü Icardi başlattı.
Ev sahibi takım taraftarları, daha sonra İlkay Gündoğan ve Barış Alper Yılmaz'dan da "üçlü" çektirmesini istedi.
Gençlerbirliği, 30 dakika 10 kişi mücadele etti
Başkent temsilcisi, müsabakanın 3'te 1'lik bölümünü 1 kişi eksik oynadı.
Mücadelenin 32. dakikasında Kazımcan Karataş ile yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gören Thalisson, 60. dakikada yine Kazımcan'a yaptığı faul sonrasında ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı.
Kırmızı-siyahlı takım, maçın son 30 dakikalık bölümünde 10 kişi mücadele verdi.
Galatasaray taraftarı Onyekuru'yu alkışladı
Ev sahibi takım taraftarları, Gençlerbirliği adına mücadele eden eski futbolcuları Henry Onyekuru'yu alkışladı.
İki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı terleten Onyekuru, başkent temsilcisinde 76. dakikada oyuna girdi. Galatasaray taraftarı, ismi anons edilen Nijeryalı futbolcuyu alkışla karşıladı.
Volkan Demirel: "Ne dediysem yapmaya çalışan bir takım vardı"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 3-2 yenildikleri Galatasaray maçında 3 puan kaybettikleri için üzüldüklerini söyledi.
Demirel, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Genç teknik adam, 1-0 öne geçmelerine rağmen 3-2 mağlup oldukları müsabaka hakkında, "İlk yarı istediğimiz gibi geçen bir oyun oldu. İkinci yarı Tongya'nın arka direkte yakaladığı pozisyon gol olsa farklı bir şey konuşuyorduk. Belki 1 puana üzüldük diye düşünüyorsunuz ama bugün 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum. Ne dediysem yapmaya çalışan bir takım vardı. Bence İlkay'ın girişi Galatasaray'ın oyununda çok etkili oldu. Galatasaray'ın kenar ortalarından pozisyona girdiğini biliyorduk. Bize karşı da girdiler. Galatasaray ile oynuyorsunuz, yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz lazım. İlk yarı istediğimizi yaptık. İkinci yarıdaki pozisyon gol olsa başka bir şey konuşabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Takımının performansından memnun olduğunu dile getiren Volkan Demirel, "Burada bu şekilde mücadele etmek bile benim için mutluluk verici. Oyuncularımın hepsi çok üzgündü." ifadelerini kullandı.