Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı
Galatasaray Kulübünde 2026-2027 futbol sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yenileme işlemleri, passo uygulamasının yanı sıra www.passo.com.tr ve RAMS Park Kombine Ofisi'nde gerçekleştirilebilecek.
Bugün başlayan kombine bilet yenileme döneminden 2025-2026 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlar yararlanabilecek.
Yenileme süresi, 27 Mart'ta sona erecek.
