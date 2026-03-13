Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
Yarın:
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Trendyol 1. Lig
Yarın:
13.30 Adana Demirspor-Serikspor (Yeni Adana)
20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
15 Mart Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)
16 Mart Pazartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)
- Nesine 2. Lig
- Kırmızı Grup
Yarın:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Bursaspor (Merkez Spor Kompleksi)
13.30 Mardin 1969 Spor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Mardin 21 Kasım Şehir)
15.30 Ankara Demirspor-ISBAŞ Isparta 32 Spor (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Fethiyespor-Menemen FK (Fethiye İlçe)
15.30 Aliağa Futbol-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Aliağa Atatürk)
15 Mart Pazar:
13.00 Somaspor-Adanaspor (Soma Nazım Yavuz)
13.30 KCT 1461 Trabzon FK-Muşspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.30 Güzide Gebzespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Aleattin Kurt)
- Beyaz Grup
15 Mart Pazar:
15.30 Beykoz Anadoluspor-Adana 01 FK (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Seza Çimento Elazığspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.30 Muğlaspor-MKE Ankaragücü (Muğla Atatürk)
15.30 Sultan Su İnegölspor-Merkür Jet Erbaaspor (İnegöl İlçe)
15.30 Kepezspor-İskenderunspor (Kepez Hasan Doğan)
15.30 Bucaspor 1928-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Buca)
16 Mart Pazartesi:
13.30 GMG Kastamonuspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Gazi)
13.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Altınordu (Şanlıurfa 11 Nisan)
13.30 Karaman FK-Batman Petrolspor (Yeni Karaman)
- Nesine 3. Lig
- 1. Grup
Yarın:
13.30 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Kestel Çilekspor (Alemdağ)
15.30 Edirnespor-Bursa Nilüfer Futbol (Edirne Şehir)
15.30 Bursa Yıldırımspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 İnegöl Kafkasspor-Çorluspor 1947 (İnegöl İlçe)
15.30 Galataspor-İnkılap Futbol (İBB Beyoğlu)
15 Mart Pazar:
15.30 Astor Enerji Çankayaspor-Polatlı 1926 Spor (Osmanlı)
15.30 Küçükçekmece Sinopspor-Bulvarspor (İBB 100. Yıl)
15.30 Yalova FK 77-Silivrispor (Yalova Atatürk)
- 2. Grup
Yarın:
13.30 Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Malatya Yeşilyurtspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Erciyes 38 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
15 Mart Pazar:
13.30 Niğde Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Kırıkkale FK (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
13.30 Diyarbekirspor-12 Bingölspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
13.30 Silifke Belediyespor-Karaköprü Belediyespor (Silifke Şehir)
13.30 MDGRUP Osmaniyespor-Cinegold Ağrı 1970 Spor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
13.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Kilis 1984 Spor (Kızıltepe İlçe)
- 3. Grup
Yarın:
13.30 TCH Group Zonguldakspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 Çayelispor-1926 Bulancakspor (Çayeli İlçe)
13.30 Giresunspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Çotanak Spor Kompleksi)
15 Mart Pazar:
13.30 Karabük İdmanyurdu-Sebat Gençlikspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Düzce Cam Düzcespor-Artvin Hopaspor (Dmall Düzce Şehir)
13.30 Tokat Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
13.30 52 Orduspor FK-Pazarspor (Ordu 19 Eylül)
13.30 Amasyaspor FK-Orduspor 1967 (Amasya 12 Haziran)
- 4. Grup
Yarın:
14.00 Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
15.30 Söke 1970 SK-Eskişehirspor (Didim Atatürk)
15.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-İzmir Çoruhlu FK (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
15.30 Alanya 1221 Futbol-Nazillispor (Alanya Milli Egemenlik)
15 Mart Pazar:
14.30 Kütahyaspor-Oktaş Uşakspor (Dumlupınar)
15.30 Tire 2021 FK-Denizli İdmanyurdu 1959 (Tire - Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Afyonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.30 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)