Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Göztepe, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak

Mustafa Güngör  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Göztepe, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

İzmir

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda 20.00'da başlayacak maçı, kadın hakem Asen Albayrak yönetecek.

Süper Lig'de 25 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

İzmir temsilcisi, seyircisi önünde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Alanyaspor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı'nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, Asen Albayrak, bu sezon Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem olacak.


