Spor, Futbol

Süper Lig'de 25. haftada Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı yenerek liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın perdesi, üç maçla kapandı. Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen lider Galatasaray, puanını 61'e yükseltti ve takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korudu.

Metin Arslancan  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Süper Lig'de 25. haftada Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı yenerek liderliğini sürdürdü

İstanbul

Günün zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi. Diğer maçlarda Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor ise konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen lider Galatasaray, puanını 61'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korudu.

Ligde ikinci sıradaki sarı-lacivertliler de şampiyonluk yarışında Samsunspor'u son anlarda bulduğu iki golle 3-2 yenmeyi başardı ve puanını 57'ye çıkardı.

Haftayı galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, 54 puanla üçüncü, derbide mağlup olan Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, üç maçı ise konuk takımlar kazandı. Ligdeki 9 mücadelede 19 gol atıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-Göztepe: 2-1

Beşiktaş-Galatasaray: 0-1

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2

ikas Eyüpspor-Kocaelispor: 0-1

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-0

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY25194259184161
2.FENERBAHÇE25169057253257
3.TRABZONSPOR25166351292254
4.BEŞİKTAŞ25137545301546
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ25126744271742
6.GÖZTEPE25119528181042
7.KOCAELİSPOR2596102225-333
8.SAMSUNSPOR2571172730-332
9.ÇAYKUR RİZESPOR257993235-330
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ257993141-1030
11.CORENDON ALANYASPOR2551282630-427
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2567122834-625
13.TÜMOSAN KONYASPOR2559112838-1024
14.HESAP.COM ANTALYASPOR2566132439-1524
15.İKAS EYÜPSPOR2557131936-1722
16.KASIMPAŞA2549122136-1521
17.ZECORNER KAYSERİSPOR25311111946-2720
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2535172246-2414

Gelecek haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının maç programı şöyle:

13 Mart Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

