Süper Lig'de 25. haftada Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı yenerek liderliğini sürdürdü
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın perdesi, üç maçla kapandı. Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen lider Galatasaray, puanını 61'e yükseltti ve takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korudu.
İstanbul
Günün zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi. Diğer maçlarda Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor ise konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen lider Galatasaray, puanını 61'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korudu.
Ligde ikinci sıradaki sarı-lacivertliler de şampiyonluk yarışında Samsunspor'u son anlarda bulduğu iki golle 3-2 yenmeyi başardı ve puanını 57'ye çıkardı.
Haftayı galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, 54 puanla üçüncü, derbide mağlup olan Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Süper Lig'in 25. haftasında 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, üç maçı ise konuk takımlar kazandı. Ligdeki 9 mücadelede 19 gol atıldı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
RAMS Başakşehir-Göztepe: 2-1
Beşiktaş-Galatasaray: 0-1
Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0
Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2
ikas Eyüpspor-Kocaelispor: 0-1
Zecorner Kayserispor-Trabzonspor: 1-3
Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-0
Puan durumu
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|25
|19
|4
|2
|59
|18
|41
|61
|2.FENERBAHÇE
|25
|16
|9
|0
|57
|25
|32
|57
|3.TRABZONSPOR
|25
|16
|6
|3
|51
|29
|22
|54
|4.BEŞİKTAŞ
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|15
|46
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|25
|12
|6
|7
|44
|27
|17
|42
|6.GÖZTEPE
|25
|11
|9
|5
|28
|18
|10
|42
|7.KOCAELİSPOR
|25
|9
|6
|10
|22
|25
|-3
|33
|8.SAMSUNSPOR
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|-3
|32
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|25
|7
|9
|9
|32
|35
|-3
|30
|10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|25
|7
|9
|9
|31
|41
|-10
|30
|11.CORENDON ALANYASPOR
|25
|5
|12
|8
|26
|30
|-4
|27
|12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|-6
|25
|13.TÜMOSAN KONYASPOR
|25
|5
|9
|11
|28
|38
|-10
|24
|14.HESAP.COM ANTALYASPOR
|25
|6
|6
|13
|24
|39
|-15
|24
|15.İKAS EYÜPSPOR
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|-17
|22
|16.KASIMPAŞA
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|-15
|21
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|-27
|20
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|25
|3
|5
|17
|22
|46
|-24
|14
Gelecek haftanın programı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının maç programı şöyle:
13 Mart Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.