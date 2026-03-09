Alanyaspor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı

Antalya
5. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Mounie gelişine vole vurdu. Direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
31. dakikada sağ kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında Hwang'ın sert şutunda kaleye giden top, araya giren savunma oyuncularına çarparak dışarı çıktı.
39. dakikada Corendon Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın kullandığı kornerde arka direkte bulunan Meschack'tan sekti. Topu önünde bulan Ümit Akdağ'ın altı pasın gerisinde çektiği şutta, kaleci Velho iki hamlede topun sahibi oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakika sağ kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında Meschak'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topu Goutas, boş pozisyondaki Mounie'ye gelmeden araya girerek engelledi.
59. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Meschack, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Ön direkte topla buluşan Hwang'ın şutunu kaleci Velho kurtardı.
79. dakikada Antalya ekibinin sağ kanattan Hadergjonaj'la kullandığı köşe vuruşunda, top ceza sahasına yöneldi. İyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunu kaleci Velho kornere çeldi.
90+5. dakikada Corendon Alanyaspor'da Hadergjonaj'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ruan'ın sert şutunu kaleci Velho kurtardı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.