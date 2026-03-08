Fenerbahçe üç puanı uzatmalarda kazandı

İstanbul
11. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Holse son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmanın arasında yükselen Mouandilmadji kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.
15. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Musaba, ceza sahası çizgisine gelip penaltı noktasına hareketlenen Guendouzi'ye yerden pasını yolladı. Fransız futbolcunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'un sağından ağlara gitti: 1-1.
21. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza yayı önü sağ çaprazında topla buluşan Guendouzi'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
23. dakikada Samsunspor bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe savunmasının anlaşmazlığı sonucunda topu kalan Tomasson'un soldan ortasında kale sahası önünde topu alan Mouandilmadji düzeltip yerden vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
35. dakikada Samsunspor yine sol kanattan geldi. Çizgide topla buluşan Tomasson, ceza sahasına hareketlenen Holse'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Archie Brown'ın sert şutunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Samsunspor karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarı
59. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Celil Yüksel'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Eliyas Tavsan'ın kafa vuruşunda Ederson gole izin vermedi. Samsunspor aynı dakikada bir pozisyon daha yakaladı. Holse'nin soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın penaltı noktası üzerinden sert şutunda Ederson topu kornere gönderdi.
66. dakikada Celil Yüksel'in sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Ntcham'da kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
68. dakikada Guendouzi'nin pasında topu alan Kante, sağdan ceza sahasına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole engel oldu.
70. dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Levent Mercan 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
73. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
89. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Nene, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-2.
90+5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kullanılan korner atışında Levent Mercan ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın ıskaladığı meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Cherif'in önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 3-2.
Mücadele Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran: Biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Saran, taraftardan destek istedi.
Oynanan oyundan çok memnun olmadıklarını dile getiren Saran, "Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız ama mücadeleden, mücadele ruhundan, son dakikaya kadar pes etmeyen oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Başından beri zaten böyle bir takım oluşturmak istedik. Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Bunu hep söylüyorum. 90 dakika, maçın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Aksi taktirde şampiyon olamayız." diye konuştu.
Hakem kararlarına da değinen Saran, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir de hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de hep beraber izledik, izlediniz, görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Maalesef bu oluşturulamıyor. Biz üstümüze düşeni inanın fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz. Yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak. Tekrar taraftarımıza seslenmek istiyorum. Oyuncularıma da güveniyorum, mücadele ruhuna da güveniyorum. Şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Hep beraber inanıyoruz. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Lütfen son saniyeye kadar destek, ful destek, tam destek."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Pek çok problemle baş ediyor olmamıza rağmen hala hayattayız
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, pek çok probleme karşın kazandıklarını belirterek "Hala hayattayız." dedi.
Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan çalıştırıcı, takımının çok kolay gol yediğini söyledi.
Yapılan ortaları engelleyemediklerini, adam adama markaj yapamadıklarını dile getiren Tedesco, "İçinde bulunduğumuz durum bu. Yarın analizlerimizi yapacağız. Kimlerin daha agresif olmaları konusunda konuşacağız. Rakip orta yaptığında arkanızı dönmemeniz gerekiyor. Eğer arkanızı dönerseniz rakip topu çekip orta yapabilir. Kısa adımlar atmanız gerekiyor, topun bacaklarınızın arkasından geçmemesi gerekiyor. Biz her maçta 3-4 gol atıyoruz. Ama çok kolay gol yiyoruz. Bugün ben bile oynasam, bizim ceza sahası içinde gol atabilirdim. Bazen konuşmak da yeterli olmuyor. Bunu basın toplantısında dile getirmemem de gerekirdi." ifadelerini kullandı.
Bu tarz galibiyetlerin takıma her zaman enerji vereceğinin altını çizen Tedesco, son dönemde negatif bir ortam oluştuğunu vurguladı.
Fenerbahçe'nin son 4 resmi maçının 3'ünden galibiyetle ayrıldığını belirten İtalyan teknik adam, "Ama sanki cenaze ortamı var. Genel atmosfer bu. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor. Zor şeyler yaşıyoruz. Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Bugün de kazandık. İlk yarıda takım iyi değildi. Rakibimiz fiziksel anlamda iyi. Onlara karşı bu sezon 3 maçın 2'sini kazandık. Rakibin oyuncuları hiç fena değil. Forvet oyuncuları bence Fenerbahçe'de oynayabilir. Van Drongelen bütün hava toplarını kazandı. Biz bugün galip geldik. Pek çok problemle baş ediyor olmamıza rağmen hala hayattayız." açıklamasını yaptı.
"Herkes için kurallar aynı şekilde uygulanmalı"
Hakem kararlarına değinen Domenico Tedesco, kararların adil şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı.
Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'a dikkati çeken Tedesco, "Bizler iki takım için de kuralların aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. Önümüzdeki hafta kulübede Tedesco olmayacak, Emir olmayacak. Fenerbahçe, Avrupa'da en çok kart gören takım. Herkes için kurallar aynı şekilde uygulanmalı. Antalya maçında net penaltı verilmedi, Kasımpaşa, Ferencvaros ve Plzen maçlarında da aynı şekilde. Ama hala hayattayız. Her takım için kuralların aynı olmasını istiyorum, lütfen." şeklinde konuştu.
Her zaman yüksek motivasyona sahip olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin parçası olmak berim için ayrıcalık. Kulübede bugün sakindim ve odağım yüksekti. Bütün kalbimle ve ruhumla Fenerbahçe için buradayım. Bu sezon takımla birlikte büyük şeyler başarmaya odaklandım." dedi.
Takımının dominant futbol oynadığını ama kendisi için önemli olanın kazanmak olduğunu belirten Tedesco, şöyle devam etti:
"Aslında maçları domine ediyoruz. Göztepe maçında yüzde 82 topa sahip olmuştuk ama berabere kalmıştık. 3'lü oynadığımızda 7, 8 hatta 9 ofansif oyuncu kullanıyorum. Ben dominant olmaktansa maçları kazanmayı tercih ederim. Dediğim gibi son 4 maçımızda 3 galibiyet, 1 beraberliğimiz var ama cenaze gibi bir ortam var. Milan yok, Alvarez yok, Semedo yok, Talisca yok. Başka takımlardan 4 tane en iyi oyuncularını çıkarın, o zaman görürüm ben kimin dominant oynadığını. Biraz realist olmamız, kazandığımız için mutlu olmamız gerekiyor. Hayat bazen güzel."
"İnanca sahip kişi sadece ben olursam problem vardır"
İlk yarının ardından takımın görüntüsünün hoşuna gitmediğini söyleyen Tedesco, galip gelmelerine rağmen hayal kırıklığına uğradığını aktardı.
Takımın mağlup olsa bile olumlu bir modda olması gerektiğini dile getiren Tedesco, "Devre arasında çalışanlar, oyuncular, herkes ceset gibiydi. Bizler 4 başlı bir canavar gibiyiz. Bir başı keserseniz bir bakmışsınız ki tekrar yerine gelmiş. Namağlubuz ama Kadıköy'de bazen zorlanıyoruz, takım olarak titriyoruz. Dominant olmamız gerekiyor ve bunun için de topa sahip olmalıyız. Oyuncular saha içinde titrerse topu hemen ayağından çıkarır. İçinde bulunduğumuz gerçek bu. Devre arasında herkes ölü gibiydi. İnanca sahip kişi sadece ben olursam problem vardır. Bugünkü galibiyetin önemini daha iyi gördük." açıklamasını yaptı.
Samsunspor karşısına 3'lü savunmayla çıktıklarını, ancak asıl sistemlerinin 4'lü savunma olduğunu belirten Tedesco, şunları söyledi:
"Bizler 31 maçı 4'lü savunmayla oynadık. Eksik oyuncular sebebiyle bugün 3'lü oynamaya mecbur kaldık. Nottingham maçında ve Gaziantep FK maçında 3'lüyle iyi performans sergiledik ama bugün iyi olmadı. Kanat beklerinin savunma hattına yaklaşması gerekiyor. Bugün Brown ve Musaba'dan bunu istedik ama bu işlemedi. Tomasson ve Mendes sıkı bir baskı yaptılar. Guendouzi de bugün sahaya karakter koydu. İsmail, Nene ve Yiğit Efe'nin katkıları da harikaydı. 4'lüye dönünce işler daha iyi gitti. Şunu söylemeliyim, elimizdeki oyuncularla zaten sistemimiz 4'lü."
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, sonuç sebebiyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.
Chobani Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fink, mücadeleyi değerlendirdi.
Takımının ortaya koyduğu performans nedeniyle gururlu olduğunun altını çizen Alman çalıştırıcı, "50 ile 80. dakikalar arasında kusursuz performans gösterdik. İlk yarıda da Fenerbahçe'nin oyununa cevap verdik. 3. golü bulmuş olsaydık maçı kazanan taraf olurduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımların değerlerine bakınca bizden 5 kat daha yukarıdalar. Normal şartlarda bizden daha iyiler ama bugün o değer farkını sahada görmedik. Ama bugün puan alamadık. İlk yarı bitince 2 değişiklik yaptık. 2 oyuncumuz da ilk yarıda sarı kart görmüştü. Böyle bir atmosferde onları riske etmek istemedim. Kulübedeki oyunculara değer veriyorum. Ben geleli 3 hafta oldu ve takımımda ruh görüyorum. Evimizde Rayo Vallecano ile önemli maçımız var. Bu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Orta saha oyuncusu Ntcham'ı 84. dakikada oyundan almasıyla ilgili de konuşan Fink, "Ntcham 1 hafta boyunca bizimle birlikte antrenman yapamadı. Bugünkü maçta yorgundu. Son dakikalarda rakibi takip etmede biraz zorlandı. Çok kaliteli ve iyi bir oyuncu. Yorgun olmasaydı bugün oyundan çıkarmazdım." açıklamasını yaptı.
"Takım halindeki performans sebebiyle çok mutlu olduk"
Mücadelenin son 10 dakikasında daha iyisini yapmaları gerektiğini söyleyen Fink, Fenerbahçe'nin bu bölümde risk aldığını vurguladı.
Kontratakları değerlendiremediklerini dile getiren Fink, "Bireysel anlamda küçük hatalarımız vardı. Takım halindeki performans sebebiyle çok mutlu olduk. Son 10 dakikadaki görevleri biraz daha doğru şekilde yerine getirebilirdik. Oyuna alabileceğimiz kanat oyuncumuz yoktu. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Emre gibi, Zeki gibi, Souza gibi sakat oyuncularımız var. Takımın gelişiminin pozitif olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.
Fenerbahçe karşısında planlarının iki kanatta da etkili olmak olduğunu söyleyen Fink, "Planımız iki kanattan da gelmekti. Sol kanadımız bugün daha doğru çalıştı. Holse ve Tomasson iyi bir karşılaşma çıkardı. Bu oyuncular iyi olunca bugün Musaba biraz zorlanmıştır." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.