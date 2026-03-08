Dolar
Spor, Futbol

Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

Abdullah Doğan  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. 

İlk yarı

10. dakikada Konyaspor, gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Gianniotis'ten döndü. Meşin yuvarlağı altıpas üzerinde önünde bulan Arif Boşluk'un vuruşunda, top üstten auta gitti.

17. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Sağ taraftan çizgiye inen Andzouana'nın yerden ortasında kale sahası önündeki Muleka, topu filelere gönderdi: 1-0.

31. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında topu uzaklaştıran Adil Demirbağ'ın müdahalesinde Benedyczak yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Ümit Öztürk, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Penaltıyı kullanan Benedyczak, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

45+3. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Olaigbe'nin yerden ortasında Muleka, müsait pozisyondan yararlanamadı.

45+5. dakikada konuk ekip, bir penaltı daha kazandı. Uğurcan Yazğılı'nın Gueye'ye müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Gueye'nin vuruşunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

73. dakikada Bardhi'nin sol çaprazdan ortasında Uğurcan Yazğılı'nın kafayla indirdiği topu Jevtovic ağlara gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, Uğurcan Yazğılı'nın rakibine faulünü tespit ederek golü geçersiz saydı.

83. dakikada Bardhi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Tunahan Taşcı'nın sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90. dakikada Nagalo'nun pasında Bardhi'nin sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla auta gitti.

90+6. dakikada Bardhi'nin kullandığı kornerde ceza sahasında Becao'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti. Uyarı üzerine VAR monitöründe pozisyonu inceleyen Ümit Öztürk, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

