Spor, Futbol

Teknik direktör Engin Fırat, yaşamını yitirdi

Teknik direktör Engin Fırat, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Metin Arslancan  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Teknik direktör Engin Fırat, yaşamını yitirdi

İstanbul

Lübnan ekibi Nejmeh'i son olarak çalıştıran Engin Fırat'ın İstanbul Havalimanı'nda dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Fırat'ın naaşı, yarın Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki Göynük Beldesi'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, LR Ahlen, Incheon United, Saipa ve İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Fırat, Moldova ve Kenya Milli Takımları ile Gostaresh ve Saija kulüplerinde teknik direktör olarak çalıştı.

Karabükspor, Dallas City ile Vllaznia kulüplerinde sportif direktörlük görevinde bulunan Fırat, geçen ay Lübnan kulübü Nejmeh'te göreve başlamıştı.

TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Engin Fırat için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin açıklamasında, Fırat'ın kariyerine ilişkin bilgilendirmenin yanı sıra şu ifadeler kullanıldı:

"Lübnan Premier Lig ekiplerinden Nejmeh'te teknik direktörlük yapan Engin Fırat'ın Beyrut'tan Türkiye'ye dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Engin Fırat'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

