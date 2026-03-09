Kocaelispor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u mağlup etti

İstanbul
5. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Onguene'yle hava topu mücadelesine giren Serdar Dursun yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Gürcan Hasova pozisyonu yeniden izleyip penaltı noktasını gösterdi.
6. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Serdar Dursun geldi. Bu futbolcu sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.
11. dakikada Eyüpspor etkili geldi. Sağdan atağı geliştiren Umut Bozok, ceza yayı önündeki Torres'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda Balogh son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
20. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Akbaba geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta Gökhan Değirmenci son anda uzanarak gole engel oldu.
35. dakikada Eyüpspor net fırsattan yararlanamadı. Orta sahada topla buluşan Torres, savunmanın arkasına sarkan Umut Bozok'a pasını aktardı. Umut'un kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarı
46. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Soldan kullanılan taç atışında Serdar Dursun'un pasında topla buluşan Keita'nın vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Churlinov'un yerden şutunda Talha Ülvan'ın çizgiden çıkardığı top bu kez Agyei'de kaldı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda Talha bu kez kafayla çizgi üstünden topu uzaklaştırmayı başardı.
66. dakikada soldan kazanılan korner atışında Keita ceza sahası içine ortaladı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz son anda gole engel oldu.
Müsabaka, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.