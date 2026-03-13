Spor, Futbol

Fenerbahçe'ye zirve yarışında ağır darbe

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yolunda ağır yara aldı.

Bozhan Memiş, Süha Gür  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Fenerbahçe'ye zirve yarışında ağır darbe

Istanbul

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Fenerbahçe'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-0.

Fatih Karagümrük ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

52. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Barış Kalaycı'nın pasında topla buluşan Tiago Çukur, savunmanın arkasına hareketlenen Serginho'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.

56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Kalaycı, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'la buluşturdu. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

71. dakikada Levent Mercan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Grbic gole engel oldu.

79. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın düzeltip vuruşunda kaleci Grbic son anda topu kornere gönderdi.

Ev sahibi ekip, 90 dakikadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe, bu sonucun ardından zirve yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ın kazanması durumunda zirvenin 7 puan gerisine düşecek.

İlk mağlubiyetini yaşadı

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında yaşadı.

Ligde kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti.

Kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte sırasıyla Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor'un ardından Fatih Karagümrük'e karşı da kalesini gole kapatamadı.

Öte yandan Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta filelerinde en az 2 gol gördü.

Devrede 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, devre arasında 4 değişiklik yaptı.

Takımının ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasının ardından İtalyan çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Mert Müldür'ü oyundan aldı.

40 yaşındaki teknik direktör, bu isimlerin yerine Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Archie Brown'u oyuna dahil etti.

17 maç sonra gol atamadı

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonra gol bulmayı başaramadı.

Ligde son olarak 5 Ekim 2025 tarihinde evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol bulamayan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, 5 ayı aşkın sürenin ardından gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.

