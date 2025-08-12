Dolar
40.72
Euro
47.28
Altın
3,344.62
ETH/USDT
4,282.00
BTC/USDT
118,431.00
BIST 100
10,974.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya’da STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Spor

"Dört büyükler" 2024-25 sezonunu yaklaşık 10 milyar lira zararla kapattı

Türk futbolunun lokomotifleri olarak gösterilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-25 sezonunda 9,93 milyar lira zarara uğradı.

Eyüp Karakuş  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
"Dört büyükler" 2024-25 sezonunu yaklaşık 10 milyar lira zararla kapattı

İstanbul

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre dört kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Toplamda 40,61 milyar liralık gelire ulaşan futbol kulüplerinin gider toplamı ise 50,54 milyar liraya ulaştı. Böylece dört büyükler sadece geçen sezonu 9,93 milyar zararla kapattı. Bu zararın dönemsel kur karşılığı ise 224,3 milyon avro.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tahsil edilemeyen ama gelir kalemine yazılan faiz girdisi

Dört büyük kulüp; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.

Bu şirketler, kulüplerin dernek (yeni kanunla spor kulübü hüviyetini aldı) ve/veya diğer şirketleriyle (GS Store, Fenerium, Kartal Yuvası, TS Club, FB TV, GS TV vs) bağlantılı konumda (grup) bulunuyor. Söz konusu dernek ve şirketler, finansal tablolarda "ilişkili taraf" şeklinde yer alıyor.

Kamuya açık söz konusu şirketler, sürekli bu ilişkili taraflardan alacaklı pozisyonunda yer alıyor ve bu alacaklara faiz de işletiliyor.

Örneğin A kulübünün borsada işlem gören X şirketi, ekonomik raporlarını sunarken ilişkili taraflardan ticari olmayan Y meblağında alacağının bulunduğunu ve bu alacağa karşılık Z tutarında faiz işletildiğini belirtiyor ve bu faiz şirketin gelir hanesine yazılıyor.

Şirketlerin mali tablolarını inceleyen bağımsız denetçiler ise hazırladıkları raporlarda uzun yıllardır durumu açık ve sarih şekilde şöyle açıklıyor:

"Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, söz konusu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydetmiştir ancak söz konusu alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiştir. Vade ve şekildeki belirsizlikler sebebiyle anılan alacakların tahsilatına dair kanaat oluşturulamamıştır."

Diğer bir deyişle, şirketlerin gelir hanelerine yazdığı "ilişkili taraflardan faiz girdisi"nin tahsilatı yok ve bunun gerçekleşmesine dair olumlu kanaat de yok.

En fazla zarar Galatasaray’da

Denetçilerin raporları uyarınca gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Galatasaray, 3,3 milyar lirayla (74,4 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda.

Sarı-kırmızılıları 2,72 milyar lira (61,5 milyon avro) zararla Beşiktaş takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 2,36 milyar lira (53,5 milyon avro) zararla kapattığı sezonda, Trabzonspor da 1,55 milyar liralık (34,9 milyon avro) zarara engel olamadı.

Dört kulüp şirketlerinin 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemde gelir/gider tablosu şöyle:​​​​​​​​​​​​​​

Kulüp Futbol ŞirketleriGelir Milyar ₺Gider Milyar ₺Zarar Milyar ₺Zarar Milyon €
Galatasaray14,1617,463,374,4
Beşiktaş8,811,522,7261,5
Fenerbahçe12,2414,62,3653,5
Trabzonspor5,416,961,5534,9
Toplam40,6150,549,93224,3
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Balkan Üniversitesi, AB uyum süreci hazırlıklarını sürdürüyor
Sakarya Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu hizmete açıldı
Milli Savunma Bakanı Güler: Ülkemizin güvenliği daha da güçlenirken milletimizin ebedi kardeşliği de pekişmiş olacaktır
Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin paylaşım
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

"Dört büyükler" 2024-25 sezonunu yaklaşık 10 milyar lira zararla kapattı

"Dört büyükler" 2024-25 sezonunu yaklaşık 10 milyar lira zararla kapattı

Onuachu, Trabzonspor'da kaldığı yerden devam etti

Morata'dan Galatasaray'a sitemli veda mesajı

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı
Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u yendi

Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u yendi
Fenerbahçe teknik direktör Mourinho: Şu anki tek hedefimiz yarınki maç

Fenerbahçe teknik direktör Mourinho: Şu anki tek hedefimiz yarınki maç
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet