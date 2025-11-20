Dolar
Spor

Fenerbahçe, 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı takımlarında forma giyen 5 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Fenerbahçe, 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımından Haydar Karataş ile 17 yaş altı takımında forma giyen Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu, kendilerini profesyonel yapan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde futbol altyapı şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ozan Vural, futbol akademi genel koordinatörü Sedat Karabük ile futbol akademi değer yaratma ve geliştirme direktörü Tuncay Şanlı da yer aldı.

