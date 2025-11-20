Dolar
logo
Spor, Futbol

Türkiye'nin FIFA 2026 Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Romanya

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Yunus Kaymaz  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Türkiye'nin FIFA 2026 Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Romanya Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Londra

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekiminde Türkiye'yi, Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, temsil etti.

Kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 12 takımla Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 ekip katıldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kalan ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Romanya oldu.

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Play-off maçları Mart 2026'de oynanacak

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek.

Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.

Play-off'larda yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Eşleşmeler

A Yolu:

Yarı finaller: İtalya-Kuzey İrlanda, Galler-Bosna Hersek

Final: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda

B Yolu:

Yarı finaller: Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk

Final: Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk

C Yolu:

Yarı finaller: Türkiye-Romanya, Slovakya-Kosova

Final: Slovakya-Kosova / Türkiye-Romanya

D Yolu:

Yarı finaller: Danimarka-Kuzey Makedonya, Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

Final: Çekya-İrlanda Cumhuriyeti / Danimarka-Kuzey Makedonya

Kıtalararası play-off eşleşmeleri

FIFA 2026 Dünya Kupası'na kıtalararası play-off etabından da iki takım katılma hakkı elde edecek.

Zürih'teki kura çekiminde kıtalararası play-off eşleşmeleri ise şöyle oluştu:

1. Yol: Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo

2. Yol: Bolivya-Surinam / Irak

