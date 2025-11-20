Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
22 Kasım Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
23 Kasım Pazar:
14.30 Göztepe-Kocaelispor: Ali Yılmaz
17.00 Beşiktaş-Samsunspor: Atilla Karaoğlan
17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Yiğit Arslan
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Çağdaş Altay
24 Kasım Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler