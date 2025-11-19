Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü Achraf Hakimi kazandı

Paris Saint-Germain'in Faslı oyuncusu Achraf Hakimi, Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Mutlu Demirtaştan  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü Achraf Hakimi kazandı Fotoğraf: Abu Adem Muhammed/AA

İstanbul

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre Hakimi, oylamada Galatasaray'dan Nijeryalı Victor Osimhen ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak 2025 yılının futbolcusu ödülünü kazandı.

Al Hilal'in Faslı file bekçisi Yassine Bounou ise Afrika'da yılın kalecisi ödülünün sahibi oldu.

