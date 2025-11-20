Dolar
42.37
Euro
48.90
Altın
4,076.11
ETH/USDT
3,023.60
BTC/USDT
91,836.00
BIST 100
10,912.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

PFDK, bahis soruşturmasında Nesine 3. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında Nesine 3. Lig'de mücadele eden ve serbest statüde olan 637 oyuncuya verilen cezaları duyurdu.

Metin Arslancan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
PFDK, bahis soruşturmasında Nesine 3. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre 3. Lig'den kurula sevk edilen 638 futbolcudan 637'si 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Futbolculardan Bertu Alican Özyürek'e ise 5 yıllık zaman aşımı nedeniyle ceza verilmedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Böylece 10 Kasım'da PFDK'ye sevk edilen 1024 oyuncudan 1020'siyle ilgili cezalar açıklanmış oldu. Daha önce başka bir dosyadan 12 ay ceza alan Nesine 2. Lig oyuncusu Canberk Aydemir ve zaman aşımı nedeniyle Nesine 3. Lig'de forma giyen Bertu Alican Özyürek için herhangi bir müeyyide uygulanmadı.

Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu'nun dosyaları kurul tarafından incelenmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediği belirlendi
Eski Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na kamu zararı iddiasıyla 86 milyon lira zimmet çıkarıldı
İzmit Körfezi'nden 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı
Mardin'de zabıta yere çöp atanları artık yaka kamerasıyla tespit edecek
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması

Benzer haberler

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

PFDK, bahis soruşturmasında Nesine 3. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

Futbolcuların "Mehmet dayı"sı 55 yıldır maçlarda sporcuların sağlığı için ter döküyor

Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü Achraf Hakimi kazandı

Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü Achraf Hakimi kazandı
Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off maçları Guadalajara ve Monterrey'de yapılacak

Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off maçları Guadalajara ve Monterrey'de yapılacak
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet