A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabı programı belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2026'da Türkiye'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak.
Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı