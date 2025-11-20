Dolar
42.37
Euro
49.02
Altın
4,058.72
ETH/USDT
2,815.00
BTC/USDT
86,600.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabı programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın başlama saati belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabı programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2026'da Türkiye'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak.

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda "Yeşil Yakalılar" paneli düzenlendi
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama
Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Fenerbahçe, 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabı programı belli oldu

Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu'dan şampiyonluk açıklaması

Türkiye'nin FIFA 2026 Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Romanya

Türkiye'nin FIFA 2026 Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Romanya
Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
PFDK, bahis soruşturmasında Nesine 3. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

PFDK, bahis soruşturmasında Nesine 3. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet