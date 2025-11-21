Dolar
Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa yarı final kuraları çekildi

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez 4 takımla oynanacak Turkcell Süper Kupa'da yarı final kuraları çekildi. Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 5 Ocak'ta Gaziantep'te, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.

Bozhan Memiş  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Turkcell Süper Kupa yarı final kuraları çekildi

İstanbul

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Tounoğulları, Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray İdari Direktörü Uğur Yıldız, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy ile davetliler katıldı.

Kura çekimi öncesinde Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, kupanın Trabzon'a yakışacağını belirterek, "Gönlümden Gaziantep geçiyor. Galatasaray'la Gaziantep'te görülecek bir hesabımız var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün ilklerin takımı olduğunu vurgulayarak, "İlk kez yapılan bu formatta kupayı müzemize götürmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, ligin ikinci yarısı öncesinde oynanacak maçların takımlar adına iyi bir hazırlık olacağını belirterek Fenerbahçe olarak kupayı kaldırmak istediklerini dile getirdi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen de yeni formatın Türk futboluna katkı sağlayacağını düşündüklerinin altını çizerek, "Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar temsil etmek istiyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin 5 Ocak'ta Gaziantep'teki Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının ise 6 Ocak'ta Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacağı belirlendi.

Final müsabakası 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

