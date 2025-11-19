Dolar
42.36
Euro
49.04
Altın
4,115.71
ETH/USDT
3,050.70
BTC/USDT
91,250.00
BIST 100
10,914.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye saldırılar düzenledi -VTR-
logo
Spor

PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig kulübüne para cezası verdi.

Bozhan Memiş  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi

İstanbul

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurulu çeşitli sebeplerle Galatasaray'a 860 bin lira, Kocaelispor'a 650 bin lira, Beşiktaş'a 640 bin lira, Trabzonspor'a 220 bin lira ve Göztepe'ye 160 bin lira para cezası uyguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Disiplin kurulu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a "Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye" yönelik açıklamaları sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon lira para cezası verilmesine hükmederken, RAMS Başakşehir yöneticisi Murat Yaman'a da akredite edilmediği alanda bulunması sebebiyle 40 bin lira para cezası verdi.

PFDK çeşitli nedenlerden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a 440 bin lira, Sarıyer'e 220 bin lira, Vanspor'a 27 bin lira, Serikspor'a 27 bin lira ve Esenler Erokspor'a da 27 bin lira ceza verdi.

Kurul tarafından kulüplere verilen cezaların yanı sıra Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin'e 2 müsabakadan men ve 80 bin lira, Sarıyer futbolcusu Muhammet Ali Özbaskıcı'ya 2 müsabakadan men ve 26 bin 700 lira, Sarıyer kulüp görevlisi Serkan Torun'a 1 müsabakadan men ve 40 bin lira, Sivasspor futbolcusu Valon Ethemi'ye 2 müsabakadan men ve 26 bin 700 lira, Erzurumspor FK Antrenörü Ziya Akçeken'e 1 müsabakadan men ve 20 bin lira, Esenler Erokspor futbolcusu Amilton'a 2 müsabakadan men ve 40 bin lira, Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye ise 40 bin lira para cezası verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü
İsfalt'taki ihalelerde "hileli hareketler" iddiası
Malatya'da depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
Beyoğlu'nda bir kişinin kahveden zehirlenmesine ilişkin şüpheliler yanlışlıkla deterjan kullandıklarını söyledi

Benzer haberler

PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi

PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi

Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi, Bioderma'yla sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray'dan sakatlığı bulunan 5 futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama

PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede ölen Servet Böcek'in cenazesi teslim alındı

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede ölen Servet Böcek'in cenazesi teslim alındı
Kocaelispor'dan "transfer yasağı" haberlerine ilişkin açıklama

Kocaelispor'dan "transfer yasağı" haberlerine ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet