logo
Spor

Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi, Bioderma'yla sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, yelken şubesi sponsorluğu kapsamında dermatolojik ürün markası Bioderma ile anlaşma imzaladı.

Bozhan Memiş  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi, Bioderma'yla sponsorluk anlaşması imzaladı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, Galatasaray Yelken Şubesi Menajeri Ayça Ark, NAOS Türkiye ile Orta Asya Başkanı Ümit Küçükmustafa, NAOS Diğer Avrupa Bölge Direktörü ve Türkiye Ülke Müdürü Bayram Kaymak ile sarı-kırmızılı kulübün sporcuları Ecem Güzel ve Umut Eyriparmak katıldı.

Toplantıda konuşan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, sarı-kırmızılı kulüpte yelken sporunun 1910'lu yıllarda Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ilgilendiği bir dal olduğunu vurguladı. Kuban, hedeflerinin öncelikle 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na, ardından da diğer olimpiyat oyunlarına sporcu yetiştirmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bizim şubemizin bulunduğu yerde gençlerin yelkenle ilgilenmesini istemiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok spor ve sporcuya destek olan, spora ve sporcu sağlığına önem veren Bioderma'yla yaptığımız işbirliği çok önemli. Kalamış ve Galatasaray Adası gibi, bu spor dalı açısından önemli tesislere sahibiz. Kalamış, Atatürk'ün vasiyetiyle ve direktifiyle var olan bir tesis. Önemli malzemelerle ilerleyen bir şubeden bahsediyoruz. Elde edilen herhangi bir desteğin değeri çok büyük. Bütün bütçelerimizi ve planlamamızı 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na göre yapıyoruz."

Galatasaray Yelken Şubesi Genel Menajeri Ayça Ark da, yelken sporunun güneş ve rüzgar altında uzun saatler ve uzun günler yapıldığını dile getirerek, "Dolayısıyla doğayla uyumlu bir ürünle yolumuza devam edeceğiz. Amatör şubelere yapılan bu destek bizim için çok önemli. Rüzgarımız bol, pruvamız net olsun." diye konuştu.

Toplantıda konuşan NAOS Türkiye ile Orta Asya Başkanı Ümit Küçükmustafa, yalnızca bir logo ortaklığı yapmadıklarını, genç sporcuların gelişimini desteklemek istediklerini kaydederken, NAOS Diğer Avrupa Bölge Direktörü ve Türkiye Ülke Müdürü Bayram Kaymak ise, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar birçok sporcuya destek olma planımız var. Rüzgar hep arkamızdan essin, başarılar daim olsun." dedi.

Açıklamaların ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları atılırken, tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

