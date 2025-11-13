Galatasaray, CW Enerji ile sponsorluk anlaşması imzaladı

İstanbul
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su (Üst yönetici) Volkan Yılmaz ile davetliler katıldı.
Galatasaray olarak saha içinde ve dışında sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerini belirten başkan Dursun Özbek, "Salı günü ülkemizi derinden üzen bir haber aldık. Silahlı Kuvvetlerimize ait bir kargo uçağı Gürcistan sınırlarında düştü. Bu kazada hayatını kaybeden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bugün attığımız bu imza sadece bir sponsorluk anlaşması değil, birlikte yürüdüğümüz bir sponsorluğun başlangıcı. CW Enerji'nin yanımızda yer alması bizim için kıymetli." diye konuştu.
Galatasaray olarak 2016-2017 yıllarından bu yana bir vizyon ortaya koyduklarını anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sportif faaliyetler için ürettiğimiz fonlar yeterli değil. Sürdürülebilir bir finansal yapıyı ortaya koymak için faaliyet dışı gelirler oluşturmak zorundayız. Bu vizyonumuza bildiğiniz gibi gayrimenkul projeleriyle başladık. Bu projeler tenkitler almıştı. Bunlar bizi yıldırmadı. Bu vizyon çerçevesinde gayri menkul ile ürettiğimiz projelerin faydalarını gördük. Bu sponsorluk Galatasaray'ın geleceğine katkı sağlayacak bir sponsorluk. Bu iş birliği için CW Enerji ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen Abdullah Kavukcu'ya da teşekkür ediyorum. Galatasaray yenilikçi, çevreye duyarlı anlaşmaların içinde yer alacak. Anlaşmanın her iki tarafa ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."
Özbek, sponsorluk anlaşmasının mali portresinin ileriye dönük yapılacak çalışmalarla netleşeceğini aktardı.
"Şanlıurfa'da yarım kalan bir hikaye var"
Başkan Dursun Özbek, Turkcell Süper Kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda organize edilmesine şüphe ile yaklaştığını ifade etti.
"Bende Atatürk Olimpiyat Stadı'nda organize edilecek diye bir bilgi yok şu anda, bana gelmedi." diyen Özbek, "Atatürk Olimpiyat Stadı bunun için en uygun bir yer midir, o konuda benim şüphem var. Urfa'da yarım kalmış bir final var. O dönemde Urfa'daki taraftarlarımız bizi izlemek üzere maça çok ilgi göstermişti. Maç bitmedi. Orada eksik kalan bir hikaye, bu sene yazılabiliriz. Böyle bir teklif federasyondan gelirse sıcak bakabiliriz. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Urfalı sporseverleri de bu şekilde memnun etmiş oluruz. Bunun toplumların birbirine kaynaşması açısından da çok önemli özellik olduğunu düşünüyorum. Karar verecek olan federasyon, onun kararına da saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.
"Fiilin etkisi her seviyede aynı değil"
Dursun Özbek, bahis soruşturmasında disiplin kurulunun fiilin etkisine göre hareket etmesi gerektiğini savundu.
Gündemdeki en önemli konularından birinin bahis soruşturması olduğunun altını çizen Özbek, şu değerlendirmede bulundu:
"Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz gibi madde var. Buna bağlı olarak federasyonlar da bahis oynayan sporcuların sayısını yayınlandı. Bu konuda disiplin yönetmeliği çerçevesinde de harekete geçti. Galatasaray bu faaliyete her zaman destek vereceğini açıkladı, destek vermeye de devam ediyor. Burada hiçbir tereddüt yok. Bir konuyu vurgulamak istiyorum. Kurunun yanında yaş da yanmasın. Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. Burada hiç kimse farklı bir görüş içinde olduğumuzu düşünmemesi lazım. Şunu da dikkat etmek lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart ama cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım. Eren kardeşimiz yaklaşık 5 sene önce oynamış, 4 sene 10 ay. 2 ay önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden sonra faaliyeti yok. Bu fiillerin bir değerlendirmesi olması lazım. Disiplin kurulunun, intikal ederse savcılığın bu şekilde değerlendirmesi lazım. Fiilin etkisi her seviyede aynı değil. Onun için federasyonun da bu konuda hassas olacağını düşünüyorum. Yaptıkları bir hata yüzünden gereken cezayı alması lazım ama bu cezanın da tespitini de fiilin şekline göre düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum."
Dursun Özbek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Stadın yanında 62 dönüm arazi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süreli kullanmak için bakanlıkla sözleşme yaptık. Bu sözleşme kapsamında Galatasaray'ın salon sporlarına hizmet edecek tesislere yapmak üzere bir sözleşme. Bu sözleşme sonuna geldi. İnşaat ruhsatı için başvuruyu yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Ruhsatı alır almaz inşaata başlayacağız. Bunu yapmak durumdayız. Geciktirmeden bunu hayata geçirmek lazım."
Abdullah Kavukcu: "Bize gelmek isteyen, haber yollayan futbolcular var"
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.
"Yaşanan acı uçak kazasında şehit olan kahraman askerlerimizi rahmetle anıyorum." diyerek sözlerine başlayan Kavukcu, "Ülkemizin güvenliği için canlarını feda eden bu yiğitlerimizin aziz hatırası milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Galatasaray vizyonuna yakışır çok kıymetli bir iş birliğini duyurmak için bir aradayız. Türk sporunun öncüsü Galatasaray ile CW Enerji'nin güçlerini birleştirmesi sadece bir sponsorluk değil, ortak değerlerin sürdürülebilir bir gelecek anlayışının büyük hedeflerde buluştuğu değerli bir iş birliğidir. Daha önce herkes Galatasaray'a gayrimenkulcü diyordu. Bizim yaptığımız anlaşma çok büyük bir anlaşma. Galatasaray gelirlerini artırmalı, kalıcı gelirler sağlamalı. Galatasaray, enerjiyle ilgili depolama yapan bir kulüp haline geliyor. Globalde ilklerden biriyiz. Öz tüketimde yatırım maliyeti yarı yarıya düşüyor. Yıllık kalıcı bir gelir getirecek. Sponsorluğun bedeli var ama bunun arkasında devamlı kazanacağımız bir alan oldu." şeklinde konuştu.
Transferleri yalnız ocak ayında yapmadıklarını vurgulayan Kavukcu, şunları kaydetti:
"İlk gün söyledik, sene başında da söyledik. Galatasaray'a herkes gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. Beş yıl içinde mutlaka buraya Avrupa'dan bir kupa getirme hedefi koyduk. Eksik olan bölgelerimize transfer yaptık. Sadece transferlerimiz konuşuldu. Satılanları, gidenler maaşlarıyla birlikte 50 milyon avroya ulaştı. Sözleşmeleri devam eden ve ocak ayında da belki bunların satışı gerçekleşecek kontratlarımız var. Hocamızın ve başkanımın liderliğinde çalışmalarımız her zaman oluyor. Şu anda transfer konuşmak yersiz. Bizim çok iyi kadromuz var, memnunuz. Hocamız ocak ayında takviye söylerse, konuşuruz ama henüz konuşmadı. Bize gelmek isteyen, haber yollayan futbolcular var. Çok değerli futbolcular var. Geçen sene 5 transfer yaptık. Victor (Osimhen) için de konuşulanlar ortada, oynadığı ortada. Bizim mevcut futbolcularımız da değerli. Transfer yapmadıklarımızın da değerleri artıyor. Icardi ile aileyiz. O da çok değerli. Hepsi çok değerli."
Tarık Sarvan: "Bu birliktelikle daha iyi işler çıkaracağımızdan eminiz"
CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla daha iyi işler yapacaklarına olan inancından söz etti.
Bu tür sponsorlukların kendileri ve Türkiye için çok kıymetli olduğunu anlatan Sarvan, "Öncelikle şehitlerimizi anmak istiyorum. Mekanları inşallah cennet olsun. Ailelerimize ve milletimize sabır diliyorum. Çok yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği HIT-30 kapsamında 530 milyon dolarlık yatırıma girdik. Bunun 200 milyon dolarlık kısmını bitirdik. Bu sayede de güneş panelimizi yüzde 90 yerli ve milli yaptık. Ülkemizi dünya pazarında iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu birliktelikle daha iyi işler çıkaracağımızdan eminiz. Başka takımlara da destek olduk. Galatasaray'ın heyecanı çok başka. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreşleri diye de bir ligimiz var. 700 yıllık ata sporumuzu artık hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yaklaşık 24-25 milyon kadar izleyicimiz oluyor. Ata sporunu güzel bir yere taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliğiyle Türkiye'nin enerjisini dünyaya gösteren bir birliktelik çıkacak. Galatasaray'a, Türkiye'de ve dünyada başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Volkan Yılmaz: "Bu iş birliğinin gençlerimize katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz"
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Volkan Yılmaz, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması dileğinde bulundu.
Güneş enerjisi teknolojilerinin stratejik bir zorunluluk haline geldiğini belirten Yılmaz, "Uçak kazasında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük fotovoltaik hücre ve güneş paneli üretim fabrikalarından biriyiz. Türkiye'nin neredeyse tüm il ve ilçelerine yaklaşık 500 bayii ve satış kanallarıyla bu hizmetlerimize güvenle ulaşılmasını sağlıyoruz. Güneş enerjisi doğaldır, temizdir. Bu anlaşmayı bir forma sponsorluğu olarak görmüyoruz. Enerjinin spora, sporun da topluma katkısını artıran değerli bir adım. Sporla büyüyen gençler daha öz güvenli bireyler haline geliyor. Galatasaray, Türkiye'nin en köklü ve en büyük spor kulüplerinden biri. Bu iş birliğinin gençlerimize katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
İmza töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.