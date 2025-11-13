Dolar
Spor, Futbol

PFDK, bahis soruşturmasında futbolculara verilen cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 102'sine verilen cezaları açıkladı.

Metin Arslancan  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
PFDK, bahis soruşturmasında futbolculara verilen cezaları açıkladı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurula sevk edilen Galatasaraylı futbolculardan Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Listedeki tek yabancı oyuncu olan Konyasporlu Alassane Ndao ise 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'nin Süper Lig'de forma giyen oyunculara verdiği cezalar şu şekilde:

İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor): 3 ay hak mahrumiyeti

Enes Keskin (Corendon Alanyaspor): 3 ay hak mahrumiyeti

Bedirhan Özyurt (Corendon Alanyaspor): 3 ay hak mahrumiyeti

Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor): 9 ay hak mahrumiyeti

Efe Doğan (Çaykur Rizespor): 45 gün hak mahrumiyeti

Furkan Orak (Çaykur Rizespor): 3 ay hak mahrumiyeti

Metehan Baltacı (Galatasaray): 9 ay hak mahrumiyeti

Eren Elmalı (Galatasaray): 45 gün hak mahrumiyeti

Muhammet Taha Güneş (Gaziantep FK): 45 gün hak mahrumiyeti

Nazım Sangare (Gaziantep FK): 45 gün hak mahrumiyeti

İzzet Furkan Malak (Göztepe): 45 gün hak mahrumiyeti

Uğur Kaan Yıldız (Göztepe): 45 gün hak mahrumiyeti

Kerem Kayaarası (Hesap.com Antalyaspor): 45 gün hak mahrumiyeti

Mükremin Arda Türköz (ikas Eyüpspor): 45 gün hak mahrumiyeti

Ege Albayrak (Kasımpaşa): 45 gün hak mahrumiyeti

Ali Emre Yanar (Kasımpaşa): 45 gün hak mahrumiyeti

Furkan Bekleviç (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük): 45 gün hak mahrumiyeti

Kerem Yusuf Sirkeci (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük): 3 ay hak mahrumiyeti

Celil Yüksel (Samsunspor): 45 gün hak mahrumiyeti

Boran Başkan (Trabzonspor): 3 ay hak mahrumiyeti

Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor): 45 gün hak mahrumiyeti

Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor): 45 gün hak mahrumiyeti

Alassane Ndao (TÜMOSAN Konyaspor): 12 ay hak mahrumiyeti

Berkan Aslan (Zecorner Kayserispor): 3 ay hak mahrumiyeti

Abdulsamet Burak (Zecorner Kayserispor): 12 ay hak mahrumiyeti

